Comemorações dos 162 anos da cidade começam hoje

A abertura oficial das comemorações alusivas aos 162 anos de Passo Fundo acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 9h, no Teatro Municipal Múcio de Castro. O evento irá homenagear sete instituições da cidade: Instituto Histórico de Passo Fundo, Rádio Planalto, Rotary Club Passo Fundo, Colégio Marista Conceição e as escolas Etelvina Rocha Duro, Araújo Vergueiro e Monteiro Lobato e promete trazer para a comunidade uma série de atividades durante os próximos dias .

A programação conta, ao longo do mês de agosto, com ações de programas de governo, assinatura de obras e atividades de cultura, música e lazer. Nesta quinta-feira, será feita a reabertura de dois museus, o de Artes Visuais e do Histórico. A tradicional Meia Maratona dos 162 anos de Passo Fundo está marcada para o dia 4 de agosto.

Devido à previsão de baixas temperaturas para o próximo final de semana, alguns ajustes foram feitos na programação. Entre os eventos que foram transferidos estão o ato de entrega da obra do Pavilhão e nova esteira de reciclagem, que ficará para o dia 7 de agosto; o Conexão 12 Horas de Cultura, que acontecerá em 10 de agosto; e o 3º Mamaço Bem Acolher, marcado para o dia 17 de agosto.