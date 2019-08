Saúde promove palestras para grupo de diabéticos

A secretaria da Saúde de Carlos Barbosa promove palestras mensais com o grupo de apoio ao diabético, a qual disponibiliza de profissionais para trabalhar temas como alimentação, medicações, acompanhamento e controle de glicose. O principal objetivo desta iniciativa é auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. Nesta quarta-feira, no auditório do Centro de Saúde, ocorreu mais um encontro em que estiveram presentes mais de 50 pessoas. Na ocasião, o médico clínico geral Germano Rodolfo Hering, que conduziu a palestra, falou sobre prevenção da diabetes, controle, sintomas e medicação. O próximo encontro será realizado no dia 28 de agosto, às 8h30, no mesmo local.