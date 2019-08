Conferência nesta segunda-feira trata de diretrizes da educação

A Consolidação do Sistema Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação (PNE), com o monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica são os temas centrais da Conferência Municipal de Educação que acontece nessa segunda-feira, a partir das 17h, no auditório da Escola Municipal 25 de Julho. A conferência é aberta a toda comunidade. Ela é o fechamento da série de pré-conferências que aconteceram, debatendo, principalmente, as metas do Plano Municipal de Educação. A última aconteceu no dia 08 de julho, também na Escola 25 de Julho. As proposições coletadas serão levadas ao grande público na conferência para apreciação. O norte da educação de Picada Café será debatido nesta conferência.