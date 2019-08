Audiência nesta quinta-feira trata de publicidade ao ar livre

O Executivo realizará duas audiências públicas que tratarão sobre a publicidade e propaganda ao ar livre no município de Ivoti. A primeira será nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, na Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol, a partir das 18h30. A segunda audiência está marcada para dia 8 de agosto, às 16h, na Câmara de Vereadores. No documento, que após será apresentado para os vereadores apreciarem em forma de projeto de lei, estão previstas a regulamentação de outdoors e placas, por exemplo, bem como, a colagem de panfletos em espaços públicos. Uma comissão formada pela Procuradoria e pelo Departamento de Planejamento Urbano realizou o estudo, observando também experiências de cidades vizinhas. Segundo o prefeito Martin Cesar Kalkmann, a intenção é apresentar um projeto de lei que contemple várias situações que promovam a propaganda de produtos e serviços sem interferir na sinalização viária e no deslocamento das pessoas.