SÃO LEOPOLDO Alterada em 05/08 às 03h00min Reunião com Leite tenta destravar ampliação do Tecnosinos

O prefeito Ary Vanazzi foi recebido pelo governador Eduardo Leite em reunião no Palácio Piratini para tratar da ampliação do Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos). A prefeitura tenta, desde 2010, receber cerca de 50 hectares da área do horto florestal para abrigar a expansão do parque.

O governo estadual já sinalizou que pretende avançar com as tratativas para doar 50 hectares do Horto Florestal, área do Estado na divisa entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, para a expansão. Em janeiro, uma comitiva formada por representantes da prefeitura, do Tecnosinos e da Assembleia Legislativa se reuniu com o secretário estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Artur Lemos, que reforçou a intenção de ceder a área para uso do parque.

Na avaliação de Vanazzi, o resultado da audiência foi positivo para os interesses do município. "Estamos otimista em agilizar o processo. Começamos a negociar a doação da área em 2010 e desde lá tratamos com diversos governos. A expansão é uma necessidade para a atração de novas empresas que, além de gerar empregos, possibilitará novos investimentos e desenvolvimento para o Vale do Sinos e, consequentemente, para o Estado. Com a concretização da doação podemos dobrar o tamanho do parque", esclareceu.

Conforme a diretora executiva do Tecnosinos, Susana Kakuta, que acompanhou a reunião, o parque planeja a utilização de 50 hectares da área horto para oportunizar de sediar empresas de maior porte. "Essas empresas terão capacidade não apenas de fornecer serviços, mas também serem produtoras de bens, a exemplo de outras existentes como a HT Micron, SAP, Altus e Digistar", explicou Kakuta.

Reunindo cinco das dez maiores empresas que geram impostos para o Município, o Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos) continua firme em seu projeto de expansão. Prestes a completar 20 anos, o parque tem a meta de dobrar o número de empresas consolidadas até 2022, saltando de 60 para 120.

Atualmente, o Tecnosinos conta com 93 empresas nacionais e internacionais, um faturamento de mais de R$ 2,5 bilhões e 120 registros de propriedade intelectual. Seis países estão presentes no parque: Brasil, Alemanha, Coreia do Sul, Holanda, Índia, Suécia e Suíça. O Tecnosinos tem firmado parcerias com diversos parques tecnológicos do mundo todo, e faz parte da Associação Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), que abriga mais de 400 parques tecnológicos no mundo.