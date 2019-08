Geração de emprego e renda é alvo de ações da prefeitura

Para os são-borjenses que correm atrás de alternativas de ocupação e de geração de rendimento, a prefeitura é um dos endereços mais procurados, na Sala das Oportunidades, instalada no saguão do Palácio João Goulart. No local funciona um programa de microcrédito, que empresta até R$ 15 mil, para investimentos e até R$ 10 mil para capital de giro.

A diretora do Departamento Desenvolvimento Econômico, Kátia Aguilar, informa que entre duas e três operações de crédito são encaminhadas semanalmente. Os valores variam e o destino é, principalmente, para produção e venda de alimentos e para instalação ou ampliação de lojas de confecções. O juro é na ordem de 2,5% ao mês. É preciso fiador e estar com a atividade formalizada ou pelo menos já ter sido iniciada há seis meses. A inadimplência tem sido zero.

Também em relação a atividades ligadas ao agronegócio, são encaminhadas alternativas aos produtores. Com recursos da Consulta Popular de 2017, serão aplicados R$ 100 mil. A previsão é que a verba viabilize a instalação de pelo menos seis agroindústrias no município. No Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), entre duas e três pessoas procuram sugestões e orientações, diariamente. A área de produção de alimentos figura como a que registra maior demanda, no entanto, as atividades nem sempre são formalizadas. A formalização agora é feita diretamente pelo interessado através da internet. Para tanto deve ser acessado o endereço www.portaldoempreendedor.gov.br