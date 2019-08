Multifeira é lançada com o objetivo de prospectar negócios

Com o mote "Gira em Torno da Gente", foi lançada oficialmente a 6ª edição da Estrela Multifeira. A solenidade foi prestigiada por autoridades, parceiros, patrocinadores, imprensa e demais convidados, antecipando um pouco do que o evento oferecerá aos visitantes entre os dias 04 e 08 de setembro, no porto da cidade. Serão variadas opções de compras, entretenimento, esporte, cultura e turismo, divulgando as potencialidades do município e região e proporcionando negócios e diversão.

Presidente da comissão organizadora, Henrique Purper instigou uma reflexão sobre a evolução da feira desde a sua primeira edição, em 2010, destacando as dimensões cada vez maiores do evento, o que, para ele, é fruto do envolvimento de toda a comunidade, desde a entidade que promove, passando pelo poder público e por todas as pessoas que se dedicam e participam. "Isso demonstra que a união faz a força. Esta será a maior Multifeira que já fizemos em Estrela", afirmou. Ele ainda agradeceu o empenho da prefeitura na liberação do Porto, e, em especial, o comprometimento dos mais de 40 voluntários da comissão, que ainda terão muito trabalho nos próximos 30 dias, mas nada comparado a tudo que já fizeram nos últimos 14 meses: "É muito importante esse trabalho porque ninguém faz nada sozinho".

Direcionada para a família e objetivando a prospecção de negócios, a feira comercial ocupará o pavilhão no Porto e terá 101 estandes vendidos. Empresas do varejo, indústria e serviços demonstrarão suas atividades e comercializarão seus produtos, enquanto a área externa será ocupada por mais de 40 expositores de máquinas e equipamentos agrícolas, construção, imóveis e veículos. O ambiente dedicado às delícias das agroindústrias familiares acomodará 40 expositores

Ocupando importante posição no ranking das maiores bacias leiteiras do Brasil, Estrela demonstrará durante o evento seu potencial na produção agropecuária, expondo o gado leiteiro em um espaço 60% maior do que em 2017. A área de aproximadamente 1,2 mil m² terá circulação do público facilitada e disponibilizará maior variedade de espécies, apresentando também ovelhas e cabritos. O salão da cadeia produtiva do leite terá animais e expositores que atuam neste segmento, apresentando equipamentos, tecnologias e serviços que dão suporte a quem investe na área. A piscicultura ganhará destaque com atividades voltadas para o manuseio artesanal do pescado.