VALE DO TAQUARI Notícia da edição impressa de 01/08/2019. Alterada em 06/08 às 03h00min Comitiva se reúne com o governador para avaliar situação das estradas

Empresários, lideranças e políticos liderados pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari) cobraram do governador do Estado, Eduardo Leite, obras de duplicação e ampliação na ERS-130 e em outras rodovias da região. O grupo apresentou as demandas relativas à questão da infraestrutura viária durante audiência, no Palácio Piratini.

O trecho entre Lajeado e Arroio do Meio recebe, em média, mais de 28 mil veículos por dia. O grupo reclamou que o trecho de 12 quilômetros é caótico, moroso e de alta periculosidade. O presidente da Dália Alimentos, Gilberto Piccinini, ressaltou que a cooperativa está fazendo investimentos na região, e a tendência é movimentar ainda mais a região com fluxo de pessoas e caminhões. "Nós sentimos que vamos entrar em colapso, o leite, por exemplo, tem horário para chegar na laticínios. Contamos com investimentos para facilitar a logística do transporte de veículos e de pessoas." De acordo com um dos dossiês entregues pela CIC Vale do Taquari ao governador do Estado, a duplicação deste trecho é uma das etapas da duplicação entre Venâncio Aires e Muçum, como prevê o Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental, feito ainda em 2013, que estabelece o cronograma de obras para o trecho.

Outra sugestão apresentada foi a adoção da cobrança eletrônica no pedágio. A entidade argumentou que é uma forma mais justa, em que se paga conforme o uso da rodovia, adotada mundialmente e que o governo federal implantará nas novas concessões de BRs. Também deixa de penalizar microrregiões onde se localizam os postos físicos de cobrança, como, no nosso caso, Encantado e municípios próximos. Também foram apresentadas outras reivindicações, como a qualidade do pavimento e melhorias nas estradas entre Encantado - Doutor Ricardo, Nova Bréscia - Coqueiro Baixo e por último, a rodovia que dá acesso a Progresso.

O governador explicou que caminho é a parceria com o setor privado. "O Estado não tem condições de fazer obras com recursos próprios", disse Leite. Ele citou, ainda, o acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para a modelagem técnica de privatizações no RS, que devem começar a partir do ano que vem. "Por conta do fluxo, queremos acelerar para que a ERS-130 entre no processo de concessão das rodovias", finalizou o governador.