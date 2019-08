Pessoas assistidas pela prefeitura têm acesso a cursos

A prefeitura de Lajeado, mediante uma parceria entre as secretarias do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) e do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas) proporcionará a 16 pessoas acompanhadas pelos serviços socioassistenciais do município um curso básico para cozinha. O investimento será de R$ 9.980,00.

"Felizmente, não precisamos fazer nenhum sorteio pois o número de interessados em fazer o curso foi o mesmo do número de vagas ofertadas", afirmou a titular da Sthas, Céci Maria Gerlach. Segundo ela, os 16 interessados são atendidos nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Espaço de Todos Nós e Espaço de Cidadania, Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram) e Abrigo São Chico. Conforme a secretária, o objetivo é oferecer uma melhor qualificação aos usuários dos serviços socioassistenciais para facilitar a inserção deles no mercado de trabalho e, dessa forma, contribuir na expansão e autonomia do cidadão através da geração de renda.

Oferecido gratuitamente pelo município aos 16 interessados, o curso será ministrado pela unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Lajeado e terá 40 horas/aula. O curso inicia na segunda-feira, às 13h30. Os alunos receberão ensinamentos quanto às boas práticas de fabricação e segurança no trabalho, Elaboração e finalização de preparações, práticas na elaboração com cereais diversos, preparações com carnes, massas e molhos, métodos de cocção e, também, saladas.