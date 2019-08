Lideranças municipais pleiteiam, junto à EGR, construção de pista lateral paralela à Rota do Sol

Lideranças do município de Westfália participaram de audiência com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em Porto Alegre, na semana passada. Na ocasião, a comitiva solicitou autorização para a abertura de estradas laterais à RSC-453 (Rota do Sol), no trecho compreendido entre o Frigorífico Angus e o trevo de acesso ao Centro. O projeto apresentado à EGR foi elaborado pelo setor de Arquitetura e Engenharia da prefeitura de Westfália, com apoio do engenheiro Cézar Garcia, que já atuou no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A proposta foi entregue pela comitiva e está sendo analisada pela área técnica da EGR.

O projeto apresentado à EGR e, conforme o prefeito Otávio Landmeier, a medida oferecerá maior segurança para acessar a rodovia, tendo em vista que há uma saibreira, acessada com frequência por caminhões e máquinas, localizada nas imediações. "Caminhões carregados precisam acessar a Rota do Sol e ainda há a preocupação de que este acesso está localizado próximo a uma curva, oferecendo perigo aos motoristas. Além disso, é preciso frisar que, em dias úmidos, os caminhões acabam sujando o asfalto", salienta Landmeier, observando que as vias laterais também serão importantes para a instalação de novas indústrias.

Este é um projeto para execução em médio e longo prazo. "Aprovada a proposta, será preciso proceder com o licenciamento ambiental. Estamos cientes que serão necessários cortes e aterros, além de possibilidade de detonação em alguns pontos. Então, sabemos que, após aprovado, o projeto levará algum tempo até que se concretize por completo", enaltece o prefeito.