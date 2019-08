Empreendimento popular recebe obras de água e esgoto

A área dos 156 lotes de casas do empreendimento Junção está recebendo os materiais necessários para as obras da rede de esgotamento que atenderá o condomínio. A rede de água, que faz parte dos serviços de infraestrutura desencadeados pela prefeitura, já começou a ser construída no entorno do local e será responsável pelo abastecimento das casas do residencial, cuja construção é de responsabilidade da cooperativa Cootrahab.

O empreendimento do bairro Junção integra o programa Minha Casa Minha Vida. As casas do complexo já receberam pintura, tanto na parte interior quanto exterior. Cada unidade tem uma área útil de 50 m², distribuídos entre dois quartos, banheiro com acessibilidade, sala e cozinha em ambiente integrado, além de um bom espaço para pátio nos fundos. As moradias também já estão equipadas com sistema de aquecimento solar, oportunizando economia de energia e, consequentemente, a redução das contas de luz das famílias. A tecnologia será utilizada para o aquecimento da água para o chuveiro, contribuindo tanto para o fator ambiental quanto para o orçamento familiar dos moradores.

A presidente da Cootrahab, cooperativa que integra o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (Mnlm), Andreia Camillo Rodrigues, acompanha diariamente o andamento dos serviços no escritório da cooperativa dentro do canteiro de obras e explica que a participação das famílias desde o início da concepção do espaço está entre os fatores que contribuem para que o empreendimento seja bem sucedido. "A forma com que esse programa de moradia se constitui é o grande diferencial, é o que faz ele funcionar, e avançar. As famílias participam ativamente do processo, opinam, fiscalizam e até se revezam na guarda dos materiais de construção que estão aqui", contou a presidente da cooperativa.