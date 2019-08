Evento beneficente atrai amantes da pescaria

Neste sábado, o sítio Reviver, com o apoio da secretaria de Desenvolvimento Rural e a Emater de Parobé realiza o evento beneficente Pescando por uma Causa. Na oportunidade, serão arrecadados alimentos não perecíveis, cobertores e agasalhos, encaminhados para o Ministério de uma igreja do município. Durante o evento também haverá sorteio de brindes para todas as pessoas, que contribuírem com 1 kg de alimento não perecível. Para participar é necessário pagar R$ 20,00 de entrada, mais 1kg de alimento não perecível (se for participar da pescaria), ou R$ 10,00, mais 1kg de alimento. No evento são esperados cerca de 100 pescadores participantes da região. O Sítio Reviver está localizado na Estrada Fazenda Martins, distrito de Areia Branca.