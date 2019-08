Espetáculos do Natal Luz deste ano são divulgados

Apresentações, como A Lenda do Bosque de Natal, querem despertar no público as mais diversas emoções e exaltar o espírito natalino /CLEITON THIELE/SERRA PRESS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A Gramadotur, autarquia municipal que promove Natal Luz de Gramado, apresentou as novidades e atrações para o evento desse ano, que deve ter mais de 500 apresentações. Atraindo mais de 2,5 milhões de turistas todos os anos, é considerado o maior evento natalino do Brasil e ratifica a força e dedicação da comunidade local para recepcionar seus visitantes. São centenas de artistas - bailarinos, cantores, músicos, atores, produtores e diretores - que aliam talento e inspiração transformando Gramado em uma cidade mágica para a temporada de Natal que dura 81 dias, de 24 de outubro até 12 de janeiro.

O Natal Luz terá três diretores artísticos para comandar os grandes espetáculos. Sérgio Korsakoff dirige o "Illumination", o novo show do Lago, Davi de Souza comanda o "Desfile - A Magia do Noel", e Fabrício Ghomes está a frente de dois espetáculos, o teatro musical "A Lenda do Bosque de Natal" e o "Show de Acendimento", todos com a missão de garantir a participação empolgada e emocionante do público, reunindo famílias e proporcionando alegria e diversão dignas do legítimo espírito natalino. A programação do evento oferece também uma extensa programação gratuita e pode ser conferida no site do evento.

A decoração das ruas e avenidas de Gramado será novamente uma atração à parte. Cláudia Casagrande, diretora de Decoração do Natal Luz, afirmou que a decoração natalina tem a responsabilidade de inserir o espírito de natal na cidade. "Este ano trabalhei um conceito lúdico e também o religioso, será um natal tradicional e elegante. O lúdico nos remete a doçura da infância onde o Papai Noel faz com que acreditamos em nossos sonhos. O religioso, representado por anjos, são responsáveis por nos proteger, são os mensageiros de Deus", comentou. A decoração da cidade será este ano ampliada, nesta ampliação está toda a extensão da avenida das Hortênsias, da Rótula da rua São Pedro até a rotatória próximo ao pórtico de entrada da cidade via Nova Petrópolis.

"A Lenda do Bosque de Natal", que ocorre nas terças e sextas, é uma peça teatral direcionada para todas as famílias e que promete agradar adultos e crianças. Nela, os moradores de uma bela vila escondida no bosque de pinheiros de Natal irão passar por momentos de muita emoção, em virtude do suposto sumiço do Papai Noel. Após descobrirem que tudo não passou de um grande mal-entendido, os aldeões voltam a viver sua encantadora vida. O espetáculo conta com 16 atores e 16 bailarinos.

O "Desfile - A Magia do Noel" terá três momentos distintos. Iniciando com o símbolo maior do Natal, o nascimento do menino Jesus, o prólogo irá trazer esse auto de Natal, emocionando o público presente com a mais linda das histórias em forma de Cortejo, unindo tecnologia, música, atuação, som e luz. Na sequência, a avenida do Expogramado se transforma em uma Parada de Natal Circense, com mais de trinta artistas entre músicos, acrobatas, malabaristas e palhaços, que irão levantar o público. O gran finale do desfile é desenvolvido todo na figura do Papai Noel, desde seu surgimento como São Nicolau até a figura tradicional que todos conhecemos atualmente.

O "Illumination" terá uma estrutura para o público com excelente visibilidade, cenografia e efeitos especiais de última geração. A atração conta com grandes tenores e sopranos e arranjos musicais emocionantes sob o comando de Walther Neto e dois maestros que irão apresentar grandes clássicos de Natal. No palco, 24 bailarinas e bailarinos, 32 coralistas, 20 percussionistas, violinistas, fogos, águas dançantes, quatro telas de projeção em água com 200 m² cada uma e um novo chafariz. O espetáculo acontece nas quintas e domingos.

Já o "Show de Acendimento" é a grande atração gratuita do Natal Luz. Diário, o espetáculo de som, luz e emoção mostrará o Papai Noel está em sua biblioteca, como de costume, lendo as cartinhas das crianças, e, em meio a inúmeros pedidos, uma carta chama a atenção. É um pedido de Ana, uma menina doce, moradora da cidade de Gramado. O cerimonial acontece no centro de Gramado em uma estrutura exclusiva, montada no Palácio dos Festivais em frente à Rua Coberta.