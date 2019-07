Pedidos de isenção para IPTU 2020 terminam nesta quarta

Termina nesta quarta-feira o prazo para os sapucaienses realizarem o pedido ou renovação para a isenção do seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o próximo ano. As renovações e novas solicitações devem ser feitas diretamente nos guichês da secretaria municipal da Fazenda, localizados no Centro Administrativo (Av. Leônidas de Souza, 1289, bairro Santa Catarina), de segunda a quinta-feira, das 12h15 às 18h15, com a apresentação de documentos pessoais. Têm direito ao benefício da isenção, aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos (menores de 18 anos), anciãos (mais de 70 anos) e inválidos, com renda mensal que não ultrapasse 2,5 salários mínimos, que possuam um único imóvel e nele residam. Também podem requerer a isenção, agremiações esportivas, instituições sem fins lucrativos e sociedades civis destinadas ao exercício de atividades culturais, religiosas ou de assistência social.