Prefeito assina ordem de início para três obras na cidade

O prefeito Marco Alba assinou ontem três ordens de início de pavimentação. No local da obra, pela manhã, foi dado o início do asfaltamento de quatro quilômetros da Estrada Arthur José Soares, que vai da ERS-020 até o Xará. Considerada a fase 1 de um total de cinco, esse trecho corresponde a 60% de toda a extensão de 7,05 km - da parada 103 até a 96, na Morungava.

Concluída a pavimentação e com a abertura da Estrada da Ligação, entre a rótula da General Motors (GM) e a ERS-030, ligando a BR-290 (Freeway) à parada 103, a Estrada Arthur José Soares passará a ser a Rota Turística, um novo caminho entre a Região Metropolitana e a Serra Gaúcha, que seguirá pela ERS-020.

A obra será realizada por uma construtora, vencedora da licitação. O valor total da pavimentação será de aproximadamente R$ 4,3 milhões."Esta é uma obra importante, significativa, porque vai modificar estruturalmente esta região, dando um novo contexto de mobilidade à área do Parque dos Anjos em direção à região da 103, pra onde a cidade vai crescer", afirmou o prefeito.

Ainda pela manhã, Alba deu início às obras asfaltamento de parte da Estrada Lino Estácio dos Santos. A obra será realizada em 1,2 quilômetro do final do asfalto já existente até as proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Madalena. A construtora que realizará a pavimentação planeja investimento de R$ 1,56 milhão

Na parte da tarde, o prefeito foi até as ruas Angélica Polo e Carlos Gardel, no bairro São Vicente, que também receberem a ordem de início da pavimentação. Com recurso de um financiamento com a Caixa Econômica Federal, as vias fazem parte do faz parte do Plano de Infraestrutura, Asfaltamento e Recapeamento de vias, iniciado em novembro de 2018. O investimento total do plano é de R$ 27,5 milhões, com recursos próprios e também com linhas de financiamento junto a instituições financeiras. Ao todo, 96 vias serão contempladas.