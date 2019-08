Evento une atividades esportivas e solidariedade

Ocorre neste sábado, a partir das 14h, será realizada na academia 26fit, localizada na rua Pinheiro Machado, no Centro de Nova Bassano, o primeiro 'treinão' solidário. De acordo com os organizadores do evento, a ideia surgiu para aproximar e despertar o interesse das pessoas pela atividade física e seguindo esta linha de pensamento será aproveitado o momento para arrecadar donativos que serão destinados para organizações sociais. O treinão é aberto ao público e para acessar o evento é necessário levar um quilo de alimento não perecível. O evento contará com um workshop falando sobre treinamento avançado e vida e rotina de atleta, suplementação