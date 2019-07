Festiqueijo termina celebrando bons resultados

Depois de cinco finais de semana movimentados em Carlos Barbosa, com a passagem dos milhares de visitantes de toda regio, chegou ao fim a 30 edio do Festiqueijo. A cerimnia de encerramento foi realizada no domingo, e contou com a presena de diversas autoridades. O evento reuniu o pblico total de aproximadamente 28 mil pessoas.

Com muita emoo, a Senhorita Festiqueijo, Bruna Damiani, agradeceu a todos que as auxiliaram neste perodo, bem como as equipes que trabalharam para o sucesso do festival. "Vocs construram experincias e sero sempre lembrados por quem passou por este salo", enfatizou Bruna.O presidente do 30 Festiqueijo, Csar Antnio Possamai, saudou a todos os participantes da solenidade e iniciou seus agradecimentos. "Chegamos ao fim com emoo, cuidando de um diamante que recebemos com muita honra e chegamos ao fim com 28.720 convidados, que transitaram por esse evento e viveram momentos que ficaro em seus coraes", finalizou Csar.

No pronunciamento da secretria municipal de Desenvolvimento Turstico, Indstria e Comrcio, Jeneci Mocellin, ela agradeceu a todos que contriburam para garantir a continuidade do sucesso do maior festival gastronmico da Serra Gacha. J o prefeito Evandro Zibetti, salientou que recentemente Carlos Barbosa recebeu mais um ttulo, de uma das cidades mais felizes do Brasil. Zibetti, acredita que essa representao est dentro do Festiqueijo, visto que todas as vezes que passou pelo evento, viu muitas pessoas alegres e em harmonia. "Este o objetivo do evento, quando falamos que ele no visa lucro, por esta razo", finalizou.