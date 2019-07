Empresários iniciam formação de roteiro turístico

Na semana passada, empreendedores de Colinas se reuniram para discutir a criação de um roteiro turístico interno. O encontro ocorreu na Câmara de Vereadores. A secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Aline Horst, falou sobre a ideia oriundas nas reuniões do Conselho do Turismo (Comtur), como unir interessados em constituir um roteiro turístico que tenha liberdade de atuação, autonomia, tendo o poder público como um parceiro e não como responsável por administrá-lo.

Em seguida, cada membro do Comtur se apresentou, identificando o segmento que representa e explanando algo mais sobre a importância da criação do roteiro. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS), integrante do Conselho e representada na reunião por Cleide Gutierrez e Lídia Dhein, é uma das principais parceiras em projetos no sentido de incentivar as atividades turísticas integrando o meio rural e o urbano, o que ocorre, por exemplo, no projeto Caminhos de Colinas.

Todos os presentes tiveram a oportunidade de se apresentar e falar sobre seus empreendimentos, suas expectativas, trajetórias até o momento, aspectos positivos e negativos. Atualmente, o município de Colinas possui diversidade de opções para turistas. Entre elas artesanato; criadouro de aves; granja com criação de coelhos, codornas; floriculturas; agroindústrias produtoras de alimentos variados; café da colônia; restaurante; pizzaria; cervejaria; vinícola; cafeteria com futuro bistrô; agência digital; ferraria; e demais empreendimentos na linha de hospedagem e em fase de organização.

Caso algum empreendedor que não pode participar da reunião tiver interesse em se integrar ao grupo, deverá retirar uma ficha de inscrição na Emater ou na secretaria e devolvê-la preenchida até hoje. Para o dia 14 de agosto já está agendada uma reunião com uma equipe do Sebreae, às 19h, na Câmara de Vereadores.