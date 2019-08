Edição da Feira de Inverno movimenta R$ 3.7 milhões

A organização da 30ª Feira de Inverno, de Flores da Cunha, estima que 50 mil pessoas passaram pelo Parque da Vindima Eloy Kunz durante os cinco finais de semana do evento. A organização estima que mais de R$ 3,7 milhões foram movimentados na economia local no período - o cálculo é feito por um ticket médio gasto de R$ 75,00 por pessoa. "É um evento histórico que marcou a trajetória e a importância no contexto econômico de Flores e região. Fizemos uma retrospectiva que foi contado e reconhecida com homenagens durante todo o evento, tanto com os expositores como com o público. Tivemos lotação no encerramento e nos demais finais de semana, o que superou todas as nossas expectativas", pontua o diretor da Terra do Galo Eventos, Ricardo Vignatti.

Somente no último final de semana foram 10 mil visitantes, que assistiram a shows, provaram da gastronomia típica e compraram itens de mais de 80 expositores multissetoriais. No sábado, ocorreu um evento comemorativo aos 30 anos da Feira com os expositores, e no domingo, durante o encerramento foram apresentadas as 15 embaixatrizes que concorrem ao título de soberanas da 14ª Festa Nacional da Vindima - Fenavindima, que ocorre em fevereiro.

No domingo, também teve sorteio de brindes às crianças que participaram do projeto 'Pinte o Galito'. Ao todo, mais de dois mil estudantes das escolas do município participaram do projeto. Os vencedores ganharam passagens para passear de Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, bolsa de inglês e kits literários - veja vencedores abaixo.

A Feira de Inverno mal terminou, mas a próxima edição já está agendada. O evento está marcado para ocorrer de 20 de junho a 19 de julho de 2020, no Parque da Vindima. A venda de espaços já começou, sendo que boa parte dos estandes já estão comercializados.