Festival premia jovens talentos da música na cidade

A edição 2019 do Festival da Canção ocorreu na sexta-feira, no Clube Integração, em Garibaldi. Com a presença de autoridades e comunidade em geral, a noite de destaque à cultura, foi de grande emoção e expectativa. O público presente pode apreciar grandes talentos garibaldenses, que abrilhantaram a noite.

A mesa de jurados, coordenadas por Gabriel Augusto Ferranti, estava composta por Nenê Fragata, Rochele Borges, Alvaro Manzoni, Marisa Schaeffer Chies e Rogério da Silva, que avaliaram os critérios de expressão, interpretação, afinação, desenvoltura e ritmo. A banda da escola Harmônica Ensino de Música acompanhou todos os participantes no palco e também se apresentou durante o intervalo para a totalização dos pontos, pelos jurados. Durante a apresentação da banda, subiram ao palco os vencedores do Festival da Canção da edição de 2018, Érika Michelli da Silva e Ricardo Dante Grossi, para uma participação especial.

O Festival foi dividido em duas categorias e contou com 18 artistas, que estiveram classificadas entre jovens até 13 anos e acima dos 14 anos. Cada inscrito recebeu uma medalha de participação, além de troféu para os classificados a partir da quinta colocação. Já os candidatos classificados do primeiro ao terceiro lugar, em cada categoria, também receberam como premiação: terceiros colocados, um violão; segundos colocados, uma guitarra e primeiros colocados, um teclado.

Na categoria até 13 anos, a vencedora foi Érica Simonaggio Zibetti, que interpretou a canção "Por mais que eu tente" da cantora Marjorie Estiano. Já na categoria acima de 14 anos, o escolhido foi Crissiano Mello Pires, que apresentou a canção "Guri", do cantor nativista César Passarinho.