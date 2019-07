Fiscalização constata descarte irregular de resíduos em empresa

Em razão de denúncia originada pela população, a Fiscalização Ambiental constatou o descarte irregular e vazamento de matéria poluente (provavelmente óleo diesel reutilizado e já em estado semi-pastoso) de uma empresa do ramo de cutelaria. O local que apresentava mal cheiro generalizado, foi preventivamente isolado e o vazamento contido. O empreendimento já havia sido interditado pela secretaria municipal do Meio Ambiente em 17 de maio e, mesmo com a ordem de restrição, os responsáveis permitiram acesso ao local e foram advertidos para cessar totalmente as atividades no dia 19 de julho. Apesar de recorrentes ordens de proibição no acesso e exercício de atividades, foi deixado um recipiente com aproximadamente 100 litros deste produto desconhecido, mal vedado e que veio a extravasar aproximadamente 30%. A prefeitura, em contato com a chefia da Brigada Militar de Parobé irá monitorar o local para evitar novos acessos. Os proprietários da empresa serão responsabilizados pelos danos, após apuração da perícia.