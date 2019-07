São Leopoldo Fest encerra com 85 mil visitantes

Cerca de 85 mil pessoas circularam pela São Leopoldo Fest 2019, que ocorreu entre os dias 19 e 28 de julho. A festa voltou ao Largo Rui Porto e também obteve números positivos para a economia local. Foram criados aproximadamente de 1,8 mil empregos diretos e 2 mil indiretos, 219 expositores e diversas atrações culturais estiveram presentes nesta edição. Ao todo, 18 mil copos ecológicos foram comercializados, o que evitou a geração de resíduos de copos descartáveis.

Na solenidade de encerramento, realizada no domingo, o prefeito Ary Vanazzi, destacou os preparativos para a celebração do bicentenário do município. "Tivemos uma grandiosa comemoração alusiva aos 195 anos da cidade. E a volta da festa para o centro movimentou a cidade. Agora junto com o comitê do bicentenário vamos preparar a cidade para 2024. Temos a certeza que será uma cidade melhor, uma cidade preparada para os desafios do desenvolvimento econômico e social", destacou, Ary Vanazzi.

Também durante o encerramento, foi revelado o resultado do Concurso Gastronômico, que envolveu estabelecimentos da cidade de São Leopoldo. A inciativa envolveu a criação de pratos inspirados na culinária alemã. O prato denominado "7x1", com um hambúrguer preparado com carne de porco, mostarda de mel, chucrute e maionese de maçã da Funny Feelings Cupcake Rock Café foi o vencedor. Os proprietários, Fani Thomaz e Fabiano Chaves criaram o empreendimento há quatro anos, que apresenta no seu menu doces criados em suas casas. Com incentivo de amigos resolveram criaram o estabelecimento. "O povo de São Leopoldo nos acolhe muito bem. Participar desse concurso é muito bom, pois resgata a memória através da culinária pelos valores ideológicos e o resgate de traços essenciais desse povo", disse Fabiano.