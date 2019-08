BAGÉ Notícia da edição impressa de 30/07/2019. Alterada em 01/08 às 03h00min Ex-jogador Branco será homenageado com estátua no Centro da cidade

No fim de semana, a cidade de Bagé recebeu o CBF Social, evento criado para fomentar ações de responsabilidade social por meio do esporte. Entre as várias palestras, realizadas no Espaço Cultural Dom Diogo de Souza, e atividades proporcionadas a crianças de nove a 13 anos no Complexo Esportivo Presidente Médici, a surpresa ficou por conta do prefeito Divaldo Lara, que anunciou a construção de uma estátua para o bageense tetracampeão do mundial, Claudio Ibraim Vaz Leal, o Branco.

Lara abriu o evento ressaltando a importância de Bagé receber o projeto social da Confederação Brasileira de Futebol e lembrou de todos os investimentos que a cidade vem fazendo em prol do esporte. No final da explanação, o chefe do Executivo anunciou a novidade. Branco terá, em pleno Centro da cidade, uma estátua como homenagem por tudo que fez e faz pelo esporte brasileiro, e também por ser uma personalidade que leva o nome de Bagé por todos os países por onde passa. "É uma justa homenagem que vamos fazer para um ídolo que carrega o nome de Bagé e do Brasil por todo o mundo, além de ser um grande ser humano que fez a diferença como atleta e, agora, está nas categorias de base da seleção", explicou Lara, com a imagem do modelo da estátua projetada em um telão no Espaço Cultural.

Emocionado, Branco falou sobre o anúncio. "São poucas as pessoas que são reconhecidas em vida e recebem distinção pelo que fizeram e pelo que representam. Fico muito feliz com a homenagem, e será uma honra ter uma estátua na cidade onde nasci", declarou impactado com a homenagem. A estátua será feita pelo artista plástico Sergio Coirolo e será confeccionada em tamanho real somadas à base.

Coirolo é arquiteto e artista plástico, e tem grande ligação com a cidade de Bagé, além de ter obras em diversas cidades do Brasil, também tem o seu trabalho registrado com obras no Uruguai e em Portugal, já tendo construído mais de 50 bustos e exposto suas produções em cidades como Florença, na Itália. A estátua será fixada na Praça de Esportes, na esquina da avenida Sete de Setembro com a rua Marechal Deodoro.