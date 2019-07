ALEGRETE Notícia da edição impressa de 30/07/2019. Alterada em 30/07 às 03h00min Seminário recebe palestra com presidente do Grêmio

A última palestra da segunda etapa do 20º Seminário Latino-Americano de Educação, realizada na sexta-feira, teve a participação do presidente do Grêmio Football Porto-Alegrense, Romildo Bolzan Jr. Depois de ser saudado pela secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Dornelles, e pelo prefeito Márcio Amaral, o dirigente gremista relatou como o clube tricolor superou uma situação de dificuldade financeira para uma fase de estabilidade e de conquista de título.

Com os números sendo mostrados na tela, Bolzan historiou desde 2015 quando assumiu a direção do clube, substituindo o presidente mais vitorioso do Grêmio que foi Fábio Koff. Disse que o Grêmio aprimora sua gestão com transparência e as decisões são tomadas através de um colegiado, que delibera sempre buscando o consenso. É assim que o clube trata sobre governança, investimentos, planejamento estratégico e tudo que se relaciona ao futebol.

A receita do clube teve um incremento de 13%, passando de R$ 371 milhões em 2017 para R$ 420 milhões em 2018. Contratos com TV representaram 33%; quadro social, 21%; venda de atletas, 32%. O clube reduziu seu endividamento bancário e apresentou sensível aumento do seu índice de liquidez. E não conta com nenhuma receita da Arena. O clube é detentor da quinta marca mais valorizada do País, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo.

O presidente também comentou que o clube conta com mais de 2,1 mil produtos licenciados e é o que mais vende seus produtos no Brasil. No último balanço, a loja do clube registrou vendas de R$ 16,1 milhões no varejo e R$ 3,9 milhões online. Disse o presidente que a direção segue com sua política de austeridade na gestão, sempre na busca dos ótimos resultados de campo e por novos mercados que alavanquem a receita, para consolidar o equilíbrio econômico e financeiro. E, com isso, os torcedores terão alegria e a satisfação por um clube que continuará se mantendo no topo dessa excelente fase de resultados dentro e fora do campo.