Empreendimento obtém licença para ampliar produção avícola

A secretaria municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico emitiu Licença de Operação (LO) para um empreendimento rural que vai aumentar a produção de aves no município. Durante a Festa do Colono e Motorista, realizada na semana passada, o empresário Paulo José Zart recebeu licença para três aviários, que juntos têm área construída de 5.990 metros quadrados. O empreendimento fica em Arroio do Ouro. Segundo ele, as três unidades, totalmente automatizadas têm capacidade de produzir 130 mil aves. "Considerando uma média de oito lotes por ano, a produção anual deve chegar a 1.040 milhão de frangos". A Licença de Operação, de acordo com o secretário, estabelece condições em relação à preservação ambiental, como a construção, armazenamento e tratamento dos dejetos e resíduos, entre outras. Eidelwein salienta que a secretaria emite uma licença única por atividade (avicultura, suinocultura, produção de leite), mas que a intenção é, futuramente, licenciar a propriedade como um todo.