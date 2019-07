Justiça de Ferroupilha busca 1.275 ex-empregados de empresa habilitados em ação pública

A Justiça do Trabalho de Farroupilha tenta localizar 1.275 ex-empregados da avícola Carrer, de Farroupilha, habilitados a receber valores garantidos por ação civil coletiva (ACP), ajuizada pelo sindicato da categoria em 2010. O valor total da dívida, já pago pela empresa, se encontra sob depósito judicial.

Todos os trabalhadores que atuaram na Carrer entre 2009 e 2010 foram beneficiados pela decisão, porém restam 1.275 que ainda não compareceram ao juízo para requerer sua parcela, que varia de R$ 30 a R$ 800 por pessoa, mais a atualização monetária. Os empregados devem se manifestar até 1º de novembro diretamente na Justiça do Trabalho, que fica localizada na rua Treze de Maio, 51. Os valores não reclamados até esta data serão revertidos em favor do Hospital Beneficente São Carlos (50%), da APAE (25%) e da Casa Lar Padre Oscar Bertoldo (25%), conforme determinação do juízo.

A dificuldade em localizar os empregados decorre, em parte, da redução no quadro de funcionários da empresa durante a tramitação do processo. Como a ação foi movida pelo sindicato em nome de uma categoria, muitos trabalhadores não tinham conhecimento do processo e da possibilidade de receber os valores. Além disso, os empregados vinham não só de Farroupilha, como de outras cidades da região, inclusive Vale do Caí e Vale do Taquari. Em 2015 e 2017 foram expedidos editais públicos e divulgada a busca pelos empregados em estações de rádio locais, mas apenas oito substituídos se apresentaram e receberam valores desde então.