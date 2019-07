Projeto quer implementar bueiros ecológicos na cidade

Um projeto de lei, de autoria do vereador Clebes Mendes, quer a criação do Programa Bueiro Ecológico em Gravataí. A iniciativa visa a substituição dos atuais bueiros da cidade por outros mais modernos e capazes de armazenar os resíduos sólidos jogados nas vias públicas. Os novos bueiros serão implementados com um sistema de caixa coletora, o qual é composto por duas partes, sendo a primeira um cesto em material termoplástico, com furos semelhantes a um filtro, e um suporte a ser instalado para alojar o respectivo cesto no interior dos bueiros, logo abaixo da boca de lobo. "O sistema apresentado agilizará a limpeza e desobstrução dos bueiros, bem como representará uma economia para o município, pois a manutenção do sistema não demanda grande complexidade ou a contratação de empresa estranha ao município", destaca Clebes. Quando cheios, os cestos deverão ser coletados para limpeza e os resíduos serão recolhidos e encaminhados para reciclagem.