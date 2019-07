Produtores discutem situação da ovinocultura

A localidade do Passo dos Freire, em São Sepé, se destaca pela tradição na atividade da pecuária, em especial a ovinocultura. Em 2018, por iniciativa da ovinocultora Denise da Rosa Teixeira, foi organizado um grupo de interesse na atividade. Desde então o grupo se reúne com a finalidade de discutir aspectos técnicos (otimização do trabalho, planejamento reprodutivo, planejamento forrageiro, metodologias de manejo, sanidade, nutrição, etc), organizando demandas de compra e venda de produtos ou de animais.

Também é promovido uma integração entre os participantes do grupo, uma vez que os encontros acontecem nas propriedades, havendo um rodízio. Neste mês, a reunião ocorreu na propriedade de Rui Ibanez Evangelho Souto e Cleiman Schaff Souto A veterinária e assistente técnica regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS) de Santa Maria, Elusa Santos de Andrade, juntamente com o engenheiro agrônomo do escritório municipal de São Sepé, Cassiano Stefanelo, trataram sobre manejo reprodutivo e nutricional na ocasião, contemplando melhor aproveitamento da pastagem nativa e cultivada, assim como, manejo de tosquia pré-parto e manejo de matrizes e cordeiros até o desmame.

Foi realizada também uma prática de avaliação de score corporal onde os participantes tiveram a oportunidade de aprender o processo. "É um compromisso da Emater-RS fomentar as organizações de produtores, para que estas, através da união, possam crescer, não só financeiramente, mas também em conhecimento, fortalecendo os laços de amizade na comunidade", enfatiza Elusa.