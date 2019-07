Via da cidade recebe obras no valor de R$ 617 mil

A rua 4 de Julho está apta a iniciar obras de capeamento. A informação foi confirmada pelo prefeito Vanderlei Markus em reunião com moradores da via e comunidade em geral. Serão capeados 694 metros entre a rua Felipe Werlang em direção a Santa Manoela, com investimento de R$ 617.321,29. Markus além de falar sobre as obras de infraestrutura do Centro, elencou as ruas que receberão investimentos do programa Avançar Cidades, que terá aporte de R$ 5 milhões, investidos nas vias do município. "São 13 ruas e uma ponte que irão receber este investimento. Nós estamos seguindo com o que projetamos para o município, conseguimos recursos para todos os setores e agora estamos buscando essa reestruturação do meio urbano de Paverama" destaca o chefe do Executivo.