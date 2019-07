Parque Floresta Imperial será transformado em centro educativo

A comunidade hamburguense ganhará em breve um espaço de educação socioambiental. A iniciativa da Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) transformará o Parque Floresta Imperial em um centro educativo. Para isso, a autarquia investe na revitalização do prédio localizado na entrada do parque, que estava abandonado nos últimos anos. O investimento no local é de

R$ 177 mil, com recursos próprios.

O prédio, em formato circular, está tendo o telhado totalmente revitalizado. A impermeabilização é uma necessidade em função das goteiras. A área do entorno também está em obras, além do acabamento no interior do prédio. A previsão é de que a reforma seja finalizada em 60 dias. "É um compromisso nosso contribuir com o desenvolvimento sustentável da nossa região. Essa é uma das iniciativas nesse sentido", afirma o diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders.

O local contará com duas salas de trabalho, que receberão os servidores do setor Socioambiental da Comusa. A equipe já realiza ações educativas com escolas da cidade, e a expectativa é ampliar as atividades. A estrutura contará ainda com um auditório com capacidade para 60 pessoas. "Teremos, agora, uma ampla área verde, no coração da cidade, para trabalhar noções de sustentabilidade", lembra Lüders.

A ampliação das ações educativas da Comusa vem na esteira da assinatura do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os compromissos assumidos pela autarquia desde que se tornou o único órgão público do estado a ser signatário do pacto está o compromisso com a implementação de ações em torno dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).