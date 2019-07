Prefeito autoriza início das obras em ligação entre distritos

O prefeito Daniel Guerra assinou a ordem de início de asfaltamento da estrada municipal Patrício Pasquali, que liga os distritos de Fazenda Souza e Vila Seca. O ato ocorreu durante a abertura do 1º Partito de La Colonia, na Igreja Matriz de Fazenda Souza, evento em preparação à 11ª Festa do Agricultor, que ocorre em 2020. A obra foi anunciada no final de 2018 e representa um investimento de

R$ 9.933.310. Após o processo licitatório. O serviço de pavimentação asfáltica nos 7,6 quilômetros contemplados deve se iniciar nesta semana, com as condições climáticas adequadas.

A previsão é de que as obras sejam finalizadas até dezembro de 2020. O objetivo é facilitar o escoamento agrícola, uma das marcas da região, que se destaca pela fruticultura, criação de gado de corte e leiteiro, de aves, ovinos e produção de hortifrutigranjeiros. O prefeito Daniel Guerra saudou a acolhida da comunidade. "Quero, em nome do município, agradecer o trabalho incansável dos nossos agricultores. Hoje, teremos um momento muito importante. No ano passado, assumimos o compromisso com a comunidade de que faríamos esse asfalto. O dinheiro já está garantido e já houve a licitação. Eu pediria aos moradores que nos ajudem a fiscalizar. Se não fizerem com grande qualidade, a gente não paga e pede para que façam de novo", resumiu o prefeito.

Conforme o secretário de Obras e Serviços Públicos, engenheiro Leandro Pavan, a escolha do trecho contemplado levou em consideração o percentual de economia ao município com ações de patrolamento e cascalhamento. "Além disso, o asfalto dará mais segurança e redução nas perdas da produção, que é escoada para outras partes de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul", explica. "A licitação foi extensa; tivemos inclusive embargos judiciais das empresas interessadas. Sempre seguimos à legislação à risca, por isso precisamos respeitar todos os prazos necessários. Vencida essa etapa, daremos início aos trabalhos", comenta Pavan.