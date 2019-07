CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 25/07/2019. Alterada em 30/07 às 03h00min Multas por falta de uso do cinto de segurança disparam no primeiro semestre

Deixar de usar o cinto de segurança foi uma prática comum entre motoristas e passageiros no trânsito de Caxias do Sul durante o primeiro semestre deste ano. De acordo com levantamento da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, 778 autuações pela ausência do equipamento foram registradas no período e superam em 177% as 281 ocorrências flagradas entre janeiro e junho de 2018. O dado também é maior que os casos identificados em todo o ano passado, quando 482 infrações relacionadas ao não uso do cinto foram efetuadas na cidade.

Os dados consideram as ocorrências flagradas diariamente pelos fiscais de trânsito, tanto de condutores como de passageiros, no banco dianteiro ou traseiro, sem a utilização do equipamento de segurança. Esse comportamento imprudente vem chamando a atenção da secretaria desde o início do ano, quando o primeiro trimestre encerrou com 431 motoristas identificados sem o dispositivo, três vezes mais que o mesmo período do ano passado. "A falta de atenção do motorista é tão grande que é comum um veículo parar ao lado de uma viatura da fiscalização e o agente perceber que o condutor ou algum passageiro deste automóvel está sem o cinto. Ainda não temos uma cultura de educação para o trânsito e estamos trabalhando para fortalecer essas orientações com a comunidade", salientou o titular em exercício da pasta, Pedro Cogo.

Nos táxis e veículos do transporte por aplicativos da cidade também é fundamental que os condutores alertem os passageiros para que coloquem o dispositivo, principalmente no banco traseiro. Recentemente, foram fixados 2,8 mil adesivos em veículos das frotas leves e pesadas do município reforçando sobre a obrigatoriedade do uso do cinto. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o não uso do equipamento configura infração grave, punida com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 195,23.