Concurso premia produtores com menor perda de soja

O municpio de So Pedro do Sul recebeu o evento depremiao do Concurso Perdas na Colheita de Soja, promovido pela secretaria Municipal de Agricultura, cooperativas e Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (Emater-RS). De acordo com a gerente regional da Emater-RS, Regina Hernandes, a ideia do concurso ocorreu durante a realizao do Dia de Campo, ocorrido em maro, no municpio, no qual uma das estaes abordou o tema.

"O objetivo do concurso mostrar aos produtores o nvel de perdas durante o processo de colheita, permitindo ao produtor a tomada de medidas corretivas, como a regulagem de mquinas e mudanas de comportamento do operador da colheitadeira".Uma comisso constituda pelas entidades promotoras do evento elaborou regulamento de avaliao das lavouras, participao de agricultores e premiao. A avaliao das perdas nas lavouras dos produtores inscritos foi realizada pelos tcnicos das entidades envolvidas utilizando o mtodo do copo medidor desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) Soja, nas visitas s propriedades.

De um total de 161 produtores de soja no municpio, 50 participaram do concurso que premiou o primeiro, segundo e terceiro colocados. "A perda mdia dos gros e vagens durante o processo de colheita de todos os produtores que participaram do concurso foi de 50,25 Kg /ha. Trs produtores foram considerados empatados com perdas mdias de 20Kg/ha e receberam como premiaes recebeu um Soprador Styl )1 lugar, um balde de leo 15-40 (2 lugar) e um conjunto de Chave Combinada 6-32mm (3 lugar)", divulgou Regina.

Na apresentao do concurso, o extensionista Ademar Franchi agradeceu a parceria das instituies e salientou a importncia doevento para os produtores de soja do municpio, como oportunidade de conhecer o nvel de perdas das lavouras e de tomar decises de como evitar este desperdcio.