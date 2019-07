Praça da cidade passará por revitalização

O prefeito Martin Cesar Kalkmann apresentou o projeto de revitalização da Praça Bom Jardim, localizada entre na Rua Monteiro Lobato. A obra prevista inclui piso em concreto de 470 metros quadrados para permitir o uso de patins, a troca de tela da quadra de areia, a instalação de churrasqueiras, iluminação e outras melhorias junto à área total, de 9.652,50 metros quadrados. "Recentemente, já instalamos um brinquedo infantil e queremos ajustar uma área para caminhada junto à área verde com trilhas", adiantou Martin, que destaca o potencial do local para acolher as famílias e oportunizar momentos de lazer e esporte. Nos próximos dias, o projeto será encaminhado para licitação. A melhoria na praça, segundo o Executivo, é uma solicitação feita pela comunidade há muitos anos.