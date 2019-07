Após apreciação, moradores de ocupação aprovam novo projeto urbanístico

A semana passada foi de muita expectativa e esperança para dezenas de famílias moradoras da Ocupação Tancredo Neves, no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. Floraci Peixoto, de 57 anos, acompanhava animada a apresentação do projeto urbanístico para o loteamento. "Agora vai melhorar muito a vida da nossa gente. Moramos aqui por necessidade, já vivi um tempo que eu não dormia pensando se comprava comida ou pagava o aluguel, agora vamos ter um cantinho nosso", afirmou. Ao final do encontro, os moradores aprovaram a proposta apresentada.

O secretário municipal de Habitação (Semhab), Nelson Spolaor, destacou a luta pela conquista do espaço e a superação dos desafios. "Até aqui, há um conjunto de avanços que é sempre bom lembrar, o prefeito Ary Vanazzi já fez uma lei garantindo essa área para interesse habitacional, a Unisinos ajudou na elaboração das propostas urbanísticas e hoje estamos aqui aprovando com vocês de forma dialogada e participativa", concluiu Spolaor.

A diretora de programas Habitacionais da Semhab, Angela Müller, apresentou o mapa da área e destacou a parceria do curso de Arquitetura e Urbanismo da universidade na elaboração das propostas. A área, localizada no bairro Arroio da Manteiga, onde moram as 48 famílias, inicialmente era uma área verde do Loteamento Tancredo Neves. Pela definição da 5ª Conferência Municipal de Habitação, realizada em dezembro de 2017, foram intensificadas as fiscalizações e as ocupações de áreas públicas, passíveis de regularização, tiveram processos de reintegração suspensos e, a partir de um programa de inclusão urbana, a secretaria tem atuado buscando soluções para famílias de diversas regiões.