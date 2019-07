MPF obtém condenação de peritos do INSS por fraude em registros

O Ministério Público Federal (MPF) de Uruguaiana obteve a condenação de dois médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acusados de fraude no registro de frequência da autarquia. Os condenados José Carlos Barbosa Zaccaro e Fábio Figueiró Tavares desempenhavam atividades paralelas remuneradas, em horários claramente incompatíveis e em prejuízo do regular cumprimento de suas atribuições como médicos peritos do INSS.

José Carlos possuía vínculo de prestação de serviços com a Santa Casa de Caridade e atendia, em seu consultório particular, cerca de 30 pacientes por dia, enquanto Fábio atendia diariamente cerca de 20 pacientes em seu consultório próprio. O conflito de horários para acumular as funções de médico perito do INSS com as outras atividades particulares exercidas ficou comprovado através de diligências in loco realizadas pelas autoridades policiais e pelas imagens do circuito interno do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Uruguaiana. Desse modo ficou demonstrado, simultaneamente, o registro da presença virtual dos médicos no INSS e a presença física em outros locais onde exerciam atividades profissionais estranhas ao serviço público federal.

José Carlos foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e Fábio à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão. Ambos foram condenados à pena de multa e ao perdimento do cargo público de perito médico previdenciário. Rosa Elaine Ribeiro Rosa, gerente do INSS responsável pela homologação dos registros fraudulentos, foi absolvida. O MPF recorrerá da decisão.