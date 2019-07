Prefeitura define programação cultural de agosto

Para garantir e reforçar o incentivo à produção artística local e ainda reafirmar o título de Cidade Cultura para Santa Maria, a prefeitura, por meio da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, divulgou a programação do Mês da Cultura e da Igualdade. Serão mais de 30 atividades, entre cursos e manifestações artísticas em teatro, circo, música, artes visuais, cinema e literatura, realizadas no período de 1º de agosto a 4 de setembro e que irão ocupar espaços variados da cidade.

A solenidade de abertura da programação ocorrerá na quinta-feira, às 19h, no Theatro Treze de Maio, na Praça Saldanha Marinho. A maior parte das atrações tem entrada gratuita, mas alguns espetáculos cobram ingressos populares. A programação destaca projetos culturais financiados pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e pelo edital municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Santa Maria. Também haverá a abertura do Mês da Igualdade LGBTQI , prêmio literário Felipe D'Oliveira, premiação do XLI Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria 2019 e entrega do Prêmio Amigo da Cultura, além de outras atrações.

O superintendente de Cultura, Cássio Corbellini, destacou também a realização da segunda eleição para o Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Maria e da Conferência Municipal de Cultura, que está em sua terceira edição, como momentos especiais no calendário. Segundo Coberllini, esta edição da conferência terá como proposta instruir a classe artística para o novo Conselho e para a formulação de projetos culturais. "A eleição e a realização da Conferência são oportunidades importantes de aproximação com a comunidade e de diálogo com as categorias artísticas da cidade, pois é quando podemos ouvir suas sugestões e suas reivindicações", observou o superintendente.