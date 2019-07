Agricultores familiares debatem sobre desafios do setor

No interior dos municpios, com o passar dos anos e o avanar da tecnologia, a modernizao tambm marca presena, beneficiando positivamente os servios e a mo de obra no campo. Promovendo a troca de experincias e informaes, alm de debates e reflexes sobre o setor primrio, o municpio de Westflia, por meio da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e a Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (Emater-RS) realizaram o 3 Encontro de Jovens Rurais.

Tendo por local o Centro Comunitrio de Linha Frank, a programao, que teve como tema central "A importncia e os desafios da agricultura familiar", iniciou-se com abertura e pronunciamento de autoridades. Durante todo o dia, prosseguiu-se com palestras e debates sobre diversos temas que envolvem o setor primrio, como as perspectivas para a permanncia do jovem no campo e avanos para a consolidao da sucesso rural.

Nesta edio, o ponto alto da atividade foi a participao do secretrio nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke. Durante sua fala, ele abordou a gesto rural, a diversificao das culturas e a profissionalizao do campo, trazendo ainda uma mensagem de otimismo aos agricultores e lideranas presentes.

Alm de produtores westfalianos, o 3 Encontro de Jovens Rurais reuniu autoridades locais e regionais, lderes de entidades ligadas ao setor primrio e representantes de municpios vizinhos, somando-se mais de 150 participantes, o que comprova o sucesso da terceira edio do evento. Em 2020, a programao deve ocorrer, novamente, no ms de julho.

Conforme o prefeito de Teutnia e presidente da Associao dos Municpios do Vale do Taquari (Amvat), Jonatan Brnstrup, os municpios da regio esto engajados na busca por melhorias na rea da tecnologia, em se tratando de servios de telefonia fixa e mvel e internet. "Precisamos oferecer condies para que os jovens permaneam na propriedade, desenvolvendo as mesmas, criando suas famlias e gerando retorno e renda para os municpios", completou, reiterando que o Vale do Taquari precisa ser, cada vez mais, protagonista no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Para 2019, o municpio de Westflia destinar quase 15% do seu oramento para a agricultura.

Fernando Schwanke salientou sua admirao e considerao pela regio do Vale do Taquari. "No s pela produo, mas pela organizao, que no somente desta gerao, mas especialmente daquelas que nos antecederam e que criaram todo este modelo importante de cooperao. A regio sempre foi um grande exemplo para mim, pelo crculo de mquinas e pelo sistema cooperativo", enalteceu o palestrante, frisando que o Vale do Taquari tem muito a ensinar para todo o Brasil.

Schwanke abordou temas relativos gesto rural, diversificao de culturas, profissionalizao do campo, entre outros relevantes assuntos. Tratou, tambm, da importncia da agricultura familiar. "Sem agricultura familiar, o setor primrio como uma cidade sem micro e pequenas empresas", observou. Ele ainda revelou sentir orgulho do que a atual gerao e as geraes passadas fizeram pelo Brasil.

Ainda houve debate com a participao do secretrio nacional, momento em que foram tratadas a conjuntura atual do setor primrio e as necessidades do modelo produtivo de Westflia e regio. Aps, autoridades e lideranas da agricultura familiar, acompanhadas da comunidade presente, fizeram a entrega coletiva de um documento com as principais demandas do setor, buscando apoio, a nvel federal, para a soluo destas questes.

Conforme o secretrio de Agricultura e Meio Ambiente, Vitor Cristiano Ahlert, o documento foi elaborado em conjunto pelos Conselhos da Agricultura de Westflia, Imigrante, Colinas e Teutnia, Emater-RS, STR, cooperativas, Amvat e Asamvat. "Precisamos apresentar as nossas dificuldades, sugerir ideias e deixar nossos representantes cientes da nossa situao, na tentativa de que possam tentar reverter alguma questo ou ento promover alguma ao em benefcio da agricultura familiar nos quesitos apresentados", apontou Ahlert. Entre as demandas apresentadas no documento esto: crdito fundirio, habitao rural, crdito rural, dificuldade nas cartas de aptides para a agricultura familiar, entre outros.