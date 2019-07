Presidente do Legislativo municipal faz cobranças ao vice-governador

O presidente da Câmara de Vereadores de São Borja, Jefferson Olea Homrich, esteve em Porto Alegre em reunião com o vice-governador e secretário estadual de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior. Durante o encontro, o vereador reiterou a situação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Borja, mostrando fotos do local e explicando a situação que os servidores e moradores da cidade enfrentam há quase dois meses.

Homrich falou ao vice-governador que, atualmente, não estão sendo confeccionadas carteiras de identidade em São Borja e que a população precisa viajar cerca de 80 quilômetros até a cidade mais próxima para fazer o documento. O vereador explicou que a alternativa mais rápida para a retomada do serviço é mudar a estrutura para o andar térreo do mesmo prédio, antiga Caixa Estadual, e junto os demais órgãos estaduais que funcionam no local.

Em relação ao policiamento, Homrich citou as particularidades do município, como a grande extensão territorial, o fato de São Borja estar em faixa de fronteira, atender a cidades vizinhas, como Maçambará e Garruchos, e o grande déficit de servidores de segurança pública na cidade. O vereador solicitou mais efetivos para a Brigada Militar, a Polícia Civil, os Bombeiros e para a segurança de presídios. Homrich sugeriu como alternativa a transferência de são-borjenses que estão em outros municípios e que queiram retornar para São Borja a fim de reforçar os efetivos dos órgãos de Segurança.

Em relação aos pleitos entregues pelo parlamentar ao vice-governador, foi elaborado um documento com a participação das entidades representativas do município, tendo apoio de muitas lideranças do município. Jefferson Homrich explicou que os pedidos são demandas necessárias, sendo reivindicações comuns para todos os segmentos da sociedade.

O vice-governador Ranolfo Vieira determinou urgência na situação do IGP, e, em breve, o município contará com a retomada do serviço. Ele também falou que dará uma atenção especial em relação ao reforço no efetivo para São Borja, com a formação de mais brigadianos que passam atualmente por curso para serem liberados e trabalharem nas ruas.