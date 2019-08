Polo da Univates no município é reinaugurado

Sob a direção dos irmãos Cristine Maria Petry Dias e Noel Carlos Petry, o polo Univates de Estrela foi reinaugurado. Durante o evento, o vice-reitor da Univates e presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), Carlos Cândido da Silva Cyrne, destacou o vínculo dos novos parceiros com a área da educação. "Eles têm uma vida construída em cima do ideal do educar. São dois professores, duas pessoas que acreditam em outras pessoas", disse ele. O polo terá aulas com ensino à distância. Representando o prefeito de Estrela, Rafael Mallmann, o secretário de Administração e Recursos Humanos Jônatas dos Santos afirmou que a universidade leva a sua qualidade para o ensino a distância quando passa a ofertar esta modalidade. "A Univates mostra que também existe qualidade no ensino à distância, trazendo a Instituição credibilidade que já tem no Vale do Taquari", conclui ele.