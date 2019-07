Investimento favorece a produção e valoriza agricultores

Investir no agricultor para que ele permaneça na terra, seja feliz, consiga obter a renda necessária para o seu sustento e de seus filhos, além de aumentar a autoestima e produzir com qualidade. Esses são os principais objetivos do programa de incentivo à produção, que a prefeitura oferece aos agricultores de Gramado. Somente no ano passado, o programa beneficiou 1.117 agricultores e produtores. Neste ano, de janeiro até julho, já foram atendidos 793, através da secretaria da Agricultura, com os serviços de apoio no transporte de insumos, serviços de máquina pesada (destocamentos, nivelamentos, construção de reservatórios de água, drenagens), e trator agrícola na lavração, subsolagem, gradagem e encanteiramento.

Outro tipo de apoio é o serviço de máquinas pesadas dentro das propriedades, que tem como meta propiciar condições para a mecanização. "Nós temos o programa que se baseia em oferecer equipamentos, como, por exemplo, o trator agrícola, que visa suprir uma deficiência que existe gerada pela escala. Temos vários agricultores que produzem em pequena escala e que, muitas vezes, não justifica ter o equipamento próprio. E aí fica bem no limiar entre comprar o equipamento e não comprar, só que, na hora de investir no equipamento, sendo em escala pequena, na maioria dos casos, temos a inviabilidade da atividade", explica o secretário da Agricultura, Alexandre Meneguzzo.

Romano Ullmann, da Linha Hörlle, que cultiva repolho, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba e rabanete, foi um dos beneficiados. "O apoio dado pela prefeitura foi fundamental para uma produção de qualidade. A diferença da minha plantação antes dos canteiros feitos com o maquinário da prefeitura é enorme", detalha.

Ele conta que sua propriedade também recebeu uma grande melhoria com a construção de um açude, que ajuda no cultivo das hortaliças. "Antes, eu tinha que regar as verduras através de um poço de menos de dois metros. Hoje, tenho um açude, posso molhar o dia inteiro que não me falta água. Minha produção ficou muito melhor e com mais qualidade", afirma.

Morador da Linha Schneider, o agricultor Marcelino Spiering, que tem a produção de 18 tipos de variedades de verduras e hortaliças, também recebeu apoio de maquinários. "Minha alface não estaria tão bonita do jeito que está, com os canteiros mais bonitos, mais altos, com mais umidade, se não fosse o apoio que recebi. Não seria fácil trabalhar na agricultura sem essas melhorias que nos foram dadas", conta Spiering.

No domingo, foi comemorado o Dia do Agricultor. Para o secretário de agricultura, o dia foi de parabenizar aquele que bota o alimento à mesa de várias pessoas. "Queremos saudar a todos aqueles que fazem do seu dia a dia uma missão incansável de bem servir a toda a comunidade. Aqui, em Gramado, os agricultores muito nos orgulham de várias maneiras. Temos o trabalho do agricultor reconhecido e sendo visto. Para isso, vamos continuar atendendo bem o nosso agricultor, para que ele se sinta valorizado, desempenhe bem suas tarefas e aumente sua autoestima", ressalta Meneguzzo.