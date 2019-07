Estacionamento rotativo em vias públicas começa a operar em outubro

Nova Petrópolis contará com um sistema de estacionamento rotativo pago, previsto para entrar em funcionamento a partir de outubro. O prefeito Regis Luiz Hahn e o diretor da empresa vencedora do processo licitatório, Claudinei Barduque, assinaram o contrato de concessão da operação, gestão e exploração dos estacionamentos nas vias públicas. De acordo com o contrato, válido por 10 anos, a área contará com 900 vagas na área central da cidade. O contrato também fixa o repasse mensal para a prefeitura de 18,66% da arrecadação.

O estacionamento contará com as zonas azul, na qual o tempo máximo de permanência na vaga será de duas horas, e verde, que permitirá a ocupação da vaga por até três horas. A cobrança vai ocorrer de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h. O pagamento da tarifa é de R$ 1,00 para cada 30 minutos de ocupação, sendo que as tarifas máximas serão de R$ 4,00, para a Zona Azul, e R$ 6,00, para a Zona Verde, e poderá ser efetuado em parquímetros eletrônicos e estabelecimentos comerciais credenciados, além de aplicativo de celular e também com os monitores de trânsito.

Segundo o secretário Hermann Deppe, devido aos altos custos de implantação e operação, na ordem de R$ 12 milhões, o município optou por assinar um contrato de concessão. Conforme o contrato, a empresa será responsável pela implantação, operação, controle e manutenção do sistema. Além dos monitores, agentes municipais de trânsito, responsáveis pelas notificações de irregularidades, serão contratados pela prefeitura por meio de concurso público.

As vagas serão distribuídas ao longo das ruas Tiradentes, 7 de Setembro, Frederico Michaelsen, Dom Pedro II, Cel. Alfredo Steglich, Daniel Hillebrand, Duque de Caxias, Rio Branco, Rui Barbosa e Padre Amstad, além das avenidas 15 de Novembro e 3 de Maio. Para o prefeito Regis Luiz Hahn, a implantação do estacionamento rotativo em Nova Petrópolis é vital para o desenvolvimento do município. "Atingimos um patamar de excelência que exige melhorias em infraestrutura. Não podemos ignorar o fato de que nossa população vem aumentando e somos visitados por mais pessoas. Estamos crescendo turisticamente e precisamos oferecer condições melhores de trafegabilidade e estacionamento, tanto para turistas, quanto para moradores, além de mais segurança", pontuou.