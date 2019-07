Secretaria agiliza serviços para os trabalhadores

Os sapucaienses não precisarão mais realizar agendamentos para encaminhar o seguro desemprego ou solicitar sua carteira de trabalho. A prefeitura, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), está realizando os encaminhamentos e solicitações na hora, sem a necessidade do agendamento prévio. As solicitações podem ser feitas na sede do Sine, junto à secretaria do Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem fechar ao meio-dia.

A novidade, segundo o titular da pasta, Jacó Juarez da Cruz, vem desburocratizar o trâmite facilitando, assim, a vida dos sapucaienses. "Queremos melhorar as opções das pessoas que necessitam do trabalho do Sine. Nossa meta é tentar facilitar ao máximo e ampliar o número de pessoas atendidas. Já estamos estudando melhorias, também, para a emissão de carteiras de identidade", comentou o secretário. Mesmo oportunizando o atendimento sem agendamento, as pessoas que desejarem se programar e agendar a data para fazer o seu encaminhamento do seguro desemprego e carteira de trabalho pode fazê-lo via site do Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social.

Para encaminhamento do seguro desemprego é necessária a apresentação do requerimento do seguro desemprego, termo de rescisão, termo de homologação ou quitação, carteira de trabalho, extrato do fundo de garantia e documentos de identificação. Para a emissão da 1ª via da carteira de trabalho, é necessária a apresentação da identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento. Já para a emissão da 2ª via da carteira de trabalho é necessária a apresentação dos mesmos documentos acima, mais Boletim de Ocorrência e número ou série da carteira de trabalho antiga. Todos os documentos devem ser originais.