Obras devem ajudar a destravar recursos para a educação

No início deste mês, a prefeitura de Paraí assinou a ordem de início da obra de construção de um muro de contenção e um sistema de drenagem pluvial para a sustentação da quadra coberta da Escola Municipal Mateus Dal Pozzo. A obra, contratada pelo valor de R$108.352,35, proveniente de recursos próprios, tem o prazo de quatro meses para ser executada.

A construção do muro é necessária e indicada pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em busca de uma aprovação para que a obra do ginásio, que começou em 2015, seja considerada concluída. Atualmente, o município responde a restrições junto ao FNDE que impedem o recebimento de recursos provenientes do fundo para investimentos na área da educação.

Irregularidades constatadas na obra pelos engenheiros do Fundo já foram solucionados pela empresa responsável pela construção do ginásio. No momento, o município atende aos pedidos da entidade, em consideração as irregularidades do terreno. Após a conclusão desta etapa, a quadra escolar deve ser novamente vistoriada pelos engenheiros, e a expectativa da prefeitura é de que as restrições sobre o município de Paraí sejam retiradas e a obra seja finalmente considerada concluída. "Buscamos atender aos pedidos do Fundo Nacional para solucionar as restrições que nos impede de captar recursos junto a eles para investimentos na área da educação. Essa situação tem penalizado gravemente o ensino na cidade, que não conta com recursos disponíveis para ampliações nas escolas, por exemplo", afirma o prefeito Gilberto Zanotto.