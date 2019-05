Notícia da edição impressa de 23/05/2019. Alterada em 23/05 às 03h00min SAPUCAIA DO SUL : Carteirinha de artesão pode ser feita no município

Os artesãos de Sapucaia do Sul já podem solicitar a Carteirinha Nacional de Artesão no município. A partir de hoje, a solicitação poderá ser feita na secretaria municipal de Trabalho, Cidadania e Economia Solidária, que fica na avenida Assis Brasil, no Centro. O atendimento para a confecção da carteirinha é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para solicitar a Carteirinha Nacional, o artesão deve apresentar a Carteira Gaúcha do Artesão, uma foto 3x4, comprovante de residência, RG e CPF. A Carteirinha Nacional é gratuita e válida por cinco anos.