Esteienses que fazem uso do transporte público do Consórcio TEU poderão acompanhar, em tempo real, a localização de sua linha de ônibus e o tempo estimado de espera nas paradas, entre outras funcionalidades, com o TEU Ônibus. O aplicativo para smartphones foi lançado ontem, em solenidade no Salão Nobre da Prefeitura. A plataforma está disponível para ser baixada gratuitamente na App Store, para dispositivos da Apple, e na Google Play, no caso de aparelhos com sistema Android.

Em sua fala, o prefeito Leonardo Pascoal afirmou que a ideia do aplicativo já estava em pauta desde o ano passado. "Queríamos uma plataforma em que se pudesse acompanhar a rota dos ônibus. O TEU Ônibus oferece muito mais. O principal beneficiado é o usuário, que saberá de eventuais desvios de itinerários, em virtude de obras, e até qual é a parada mais próxima", disse. Pascoal também salientou que para desenvolver e manter o aplicativo não está sendo utilizado recursos do poder público, agradecendo a relação de respeito e parceria com o Consórcio TEU.

O representante do Consórcio TEU, Fernando Lindner, realizou uma breve apresentação sobre o TEU Ônibus. "O aplicativo é simples. A pessoa o dominará com muita facilidade", adiantou. Com uma série de slides, Fernando mostrou as diferentes abas que o sistema oferece. A primeira trata-se de um mapa que mostra a localização atual do usuário e todas as paradas disponíveis na cidade; a segunda indica quais são as melhores linhas que ele pode optar por embarcar para ir ao seu ponto de destino; a terceira mostra onde o ônibus está em tempo real e se ele tem plataforma de acessibilidade para cadeirantes; a quarta é uma barra de pesquisa por linha e, por fim, a quinta aba indica quais são as paradas mais próximas de sua localização.

Responsável pelo trânsito da cidade, o titular da secretaria municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Smsmu), Roberto Damasceno, festejou a conquista. "O aplicativo facilitará o dia a dia dos usuários dos ônibus TEU. Deste modo, poderemos avaliar, em conjunto com o consórcio, todos os itinerários e buscar melhoras para a comunidade que faz uso do transporte", exemplificou.