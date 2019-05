A importância dos cuidados paliativos será tema da edição de Ijuí da Caravana AMRIGS. A palestra ocorre a partir das 19h30, na quinta-feira. O assunto será apresentado pela especialista em Medicina de Família e Comunidade do Grupo Hospitalar Conceição, médica do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Nossa Senhora Conceição, Luciana Saavedra. Os cuidados paliativos são destinados a aliviar o sofrimento de uma pessoa com uma doença grave, envolvendo abordagens no âmbito psicológico, espiritual, cultural, social e junto a familiares. A atividade acontece no Jardim Europa (Rodovia BR-285, km 457). A participação no evento é gratuita para todos.