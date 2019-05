A Câmara de Vereadores de Três Coroas rejeitou um projeto da prefeitura municipal que pretendia ampliar o número de atendimentos médicos à população. O projeto previa a instituição do Prêmio de Produtividade aos médicos que, além de aumentar a oferta de consultas, também iria melhor valorizar financeiramente os profissionais.

Hoje, o salário dos médicos de Três Coroas é um dos mais baixos da região, o que tem gerado muitas dificuldades de contratações para este cargo. Os profissionais da medicina estão recebendo do município R$ 4.895,47 para 20 horas. Segundo a proposta do projeto, eles teriam um incremento de R$ 1.223,87 se concordassem em ampliar o número de 12 consultas por dia para 16.

De acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi entregue à câmara a estimativa de impacto orçamentário e financeiros dos gastos de pessoal, demonstrando a viabilidade de se realizar este incremento. O secretário de Saúde e Assistência Social, Luiz Carlos Stuart Campos, participou de uma reunião com os vereadores, acompanhado de servidores da pasta, explicando a realidade atual e a necessidade de implementação do citado prêmio. Contudo, o projeto de lei foi rejeitado pela Câmara de Vereadores por cinco votos contrários e três favoráveis.

Segundo o executivo municipal, os efeitos dessa rejeição devem ser sentidos na população nos próximos meses, pois a prefeitura tem trabalhado para ampliar o atendimento médico na cidade, porém esbarrado nestas questões legais, que dificultam o êxito em suas metas.