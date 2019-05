O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, autorizou o chamamento de novos profissionais de atenção básica para atuar na rede municipal de saúde. Entre eles, dez médicos, quatro enfermeiros, cinco cirurgiões-dentistas e nove técnicos de enfermagem. Nesta quinta-feira, um edital de convocação de 28 novos profissionais de atenção básica de saúde, classificados para vagas não preenchidas por motivo de desistência dos candidatos no processo seletivo público simplificado de 2019.

"Procuramos sempre ter muita agilidade e empenho nesses processos de contratação de médicos e profissionais, visando manter os quadros completos na rede pública. Para nós, a saúde é uma área que exige prioridade, por isso, não medimos esforços para oferecer um atendimento de qualidade à comunidade", garantiu o prefeito.

Os novos profissionais deverão comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Administração em horário de expediente, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, no prazo de cinco dias, com a documentação exigida. A seleção foi realizada por meio de prova de títulos e tem objetivo de atender a livre demanda da rede pública de saúde.

Para a secretária de Saúde, Carla Gonçalves, "esse chamamento de novos profissionais para a atenção básica, além de qualificar, deverá suprir faltas ainda existes nas unidades, a fim de atender as demandas da rede do município". Os médicos realizarão 20 ou 40 horas semanais, conforme a vaga pretendida e os demais profissionais realizarão 40 horas semanais. A validade do processo se estende pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada uma única vez e por igual período.