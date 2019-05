A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado iniciou nesta semana um procedimento para melhorias do sistema de drenagem no campo da Vila Olímpica da Várzea Grande. Com isso, o gramado ficará interditado por um mês. O processo é necessário devido ao perfil do solo ser orgânico, reter umidade e a infiltração da água ficar muito lenta. Além disso, está sendo feita a drenagem do entorno da Vila Olímpica.